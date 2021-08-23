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На Донбассе сепаратисты трижды нарушили "тишину"

  20   0 23.08.2021, 21:35 | Новости, ООС
На Донбассе сепаратисты трижды нарушили "тишину"

Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных, запускали беспилотники и минировали территории.

На Донбассе сепаратисты нарушили режим "тишины" три раза с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 23 августа.

Неподалеку Водяного, возле Донецка, сепаратисты обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. Возле Широкино противник с помощью беспилотника типа "квадрокоптер" осуществил дистанционное минирование территории.

На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет. Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы со стороны сепаратистов.

О фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

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