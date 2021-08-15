С начала суток на Донбассе не зафиксировано нарушений

С начала текущих суток, в районе проведения ООС не зафиксировано никаких нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Пиротехнические расчеты ГСЧС продолжают разминировать территорию.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

На территории Донбасса, в течение текущих суток, сохраняется "тишина".

"Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета", - добавляет пресс-служба ООС.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.