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Боевики три раза нарушили "тишину" на Донбассе: есть погибший и раненый

  3   0 07.08.2021, 18:35 | Новости, ООС
Боевики три раза нарушили "тишину" на Донбассе: есть погибший и раненый

С начала суток, 7 августа российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один военный получил ранение. Состояние здоровья воина - средней тяжести",- говорится в сообщении.

Так, в направлении поселка Пески российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов.

Также оккупанты применили противотанковую управляемую ракету по автокрана, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.

В частности, вблизи населенного пункта шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Указано, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

В ООС добавляют, что сегодня пиротехники ГСЧС Украины разминировали более 12 гектаров территории и передали на уничтожение 141 взрывоопасный предмет.

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