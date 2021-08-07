Боевики обстреляли военных, которые помогали гражданским в Песках. Есть погибший и раненый

Российские наемники применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям в восстановлении поврежденной гражданской инфраструктуры в Песках. В результате поражения один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

Состояние здоровья раненого воина-средней тяжести.

На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.

"Это уже не первый случай, когда противник пренебрегает достигнутыми договоренностями и осуществляет обстрелы гражданской инфраструктуры", - отмечают в ООС.