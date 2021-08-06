Доба у зоні ООС: окупанти десять разів зривали "тишу", поранений цивільний

Минулої доби, 5 серпня, російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр ООС.
"Протягом минулої доби, 5 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні.
Так, біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Галицинівки ворог здійснював обстріл позицій українських захисників з артилерійських систем 122-го калібру. Також з артилерійських систем 122-го калібру противник відкривав вогонь по околиці Галицинівки. Внаслідок обстрілу пошкоджено сільськогосподарські угіддя та дорогу.
В напрямку населеного пункту Південне окупанти здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російські найманці застосовували станкові протитанкові та ручні протитанкові гранатомети.
Неподалік Золотого-4 ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Біля Новотошківського збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.
В районі населеного пункту Красногорівка противник відкривав вогонь по наших захисниках з протитанкових гармат, а також здійснював обстріл населеного пункту Красногорівка. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ був поранений місцевий житель, пошкоджена житлова п'ятиповерхова будівля та цивільний автомобіль.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
На обстріли російських окупантів українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 6 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Вечірні Вісті"