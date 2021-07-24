У шпиталі помер військовий, поранений на сході України

Військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь помер у шпиталі у Харкові.

Про це Суспільному повідомила харківська волонтерка Ярина Чаговець, яка представляє благодійну організацію "Сестра милосердя АТО", передає Укрінформ.

За її інформацією, боєць потрапив до медзакладу у тяжкому стані минулого тижня після обстрілу на Луганщині. З ним евакуювали ще кількох поранених.

"Його поклали до реанімації. Наступного ранку він вже прийшов до тями, самостійно дихав. Потім стало гірше. Його знову під'єднали до апарату дихання, зробили кілька операцій. На жаль, вчора стан погіршився сильно. Близько 16:00 вчора він помер", - розповіла Чаговець.