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Боевики на Донбассе дважды нарушили перемирие

  4   0 20.06.2021, 18:36 | Новости, ООС
Боевики на Донбассе дважды нарушили перемирие

В воскресенье, 20 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, оккупанты обстреливали украинские позиции и запускали беспилотник.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы в районе населенного пункта Старогнатовка. Боевики совершили обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области военные зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. Вражеский беспилотник вовремя был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один украинский военный не пострадал.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

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