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Разведка Запада назвала 3 ключевых сценария РФ по Украине: эксперты сказали, какая судьба ждет Киев

  0   0 12.01.2022, 15:39 | Новости, Мир

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на французский источник

Отмечается, что по первому сценарию предусматривается прямое вторжение ВС РФ на территорию Украины. Известно, что около границ Украины уже есть примерно 100-150 000 солдат России. Немало сосредоточено там и техники для ведения военных действий. Разведка утверждает, что при сценарии прямого вторжения жертв будет достаточно много с двух сторон. Более того, зная это, Британия даже разработала соответствующий план эвакуации собственных граждан с Украинского государства.

По второму сценарию Донбасс или хотя бы ОРДЛО должны будут присоединиться к РФ. Что примечательно, командование Франции делало ставку именно на подобный сценарий. Они утверждают, что подобный расклад событий хорошо подходит для РФ. В соответствии с ним, Кремль сначала спровоцирует в ОРДО и ОРЛО инцидент, а затем введет войска для того, чтобы якобы защитить собственных же граждан.

Третий же сценарий предусматривает особую тактику: будет произведен захват стратегически важных областей на Юге Украины. Благодаря этому Россия сможет объединить Крым не только по акватории, но и суше.

Напомним, до этого в Европе показали новую карту Украины: стало известно, что сильно разозлило украинцев.  

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