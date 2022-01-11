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Произошел несчастный случай в туалете - российский политолог объяснил, почему Путин странно выглядел во время новогоднего обращения

  0   0 11.01.2022, 20:35 | Новости, Мир

Об этом пишет "НБН ".

Прояснить ситуацию взялся историк, общественный деятель, публицист и политолог из России Валерий Соловей. В эфире радио "Эхо Москвы" эксперт ответил на вопрос, интересующий многих.

Так, отвечая на вопросы слушателей в чате, Соловей озвучил свою версию странного вида Путина в новогоднем обращении. По данным политолога, перед записью обращения Владимир Путин упал в туалете и получил сильный удар:

"Удар был сильным настолько, что в двух рёбрах образовались трещины. И поэтому под его пальто засунули пневмоподушку. Чтобы ему было не так больно разговаривать".

Стоит отметить, что в сети предполагали, что у российского президента под пальто бронежилет или грелка.

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