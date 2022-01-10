Стало известно о первом раунде переговоров в Женеве: в Госдепе рассказали подробности

Как информирует «НБН» со ссылкой на Госдеп, Венди Шерман, занимающая пост заместителя государственного секретаря Штатов, провела встречу в Швейцарии с заместителем руководителя внешнеполитического ведомства государства-оккупанта Российской Федерации Сергеем Рябковым.

Сторонами удалось предварительно обсудить темы, которые были вынесены на внеочередное заседание Диалога по стратегической стабильности, который состоится сегодня, десятого января 2022 года.

В Штатах подчеркнули, что Вашингтон является приверженцем международных принципов суверенитета, свободы суверенных государств самостоятельно выбирать союзы, а также целостности территорий.

Шерман заявила:

«Представители Вашингтона будут обсуждать отдельные двусторонние вопросы с Москвой. Однако не будет обсуждаться европейская безопасность без наших союзников из Европы, а также наших партнеров».

Что интересно, что Энтони Блинкен, государственный секретарь США, ранее уже отмечал о том, что если смотреть на украинский вопрос, то существует два пути его разрешения. Один из них – это диалог и деэсклация конфронтации. А второй путь принесет сокрушительные последствия для Российской Федерации.