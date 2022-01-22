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Прогноз погоды на выходные 22–23 января

  0   0 22.01.2022, 11:28 | Новости, Общество

Погода на выходные в северных и центральных областях

Днем в Киеве, на Севере и в Центре ожидаются слабые морозы до -3–5 °С, ночью — умеренные морозы до -9 °С (до -11 °С в Сумской и Черниговской областях). В субботу периодически будет идти небольшой снег, который не помешает прогулкам и активному отдыху на природе. 23 января осадков не предвидится — погода будет облачной, а ветер слабый.

Прогноз погоды на 22–23 января на Юге

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях погода будет с переменной облачностью, но без осадков, температура воздуха составит около 0 °С. Учитывая ветер до 10 м/с, может быть довольно неуютно, так что одевайтесь потеплее. Ночью ожидаются умеренные морозы до -6–8 °С. Только в воскресенье, по данным Sinoptik.ua, в Херсонской области возможен небольшой снег.

Погода в западных регионах Украины

На Западе страны суббота принесет небольшой снег и слабые морозы (до -1–3 °С), в воскресенье термометры покажут -3–5 °С. Ночи умеренно морозные — до -8 °С. В воскресенье в Ровенской, Волынской и Житомирской областях обойдется без осадков, во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Тернопольской областях пройдет небольшой снег. В Карпатах все еще небезопасно — из-за обильных снегопадов в высокогорных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей объявлен третий уровень снеголавинной опасности.

Погода на Востоке

В субботу в восточных регионах будет без осадков, со слабыми морозами днем (до -3–5 °С) и умеренными ночью (до -7–10 °С). В воскресенье погода будет снежной — в Донецкой и Днепропетровской областях осадки ожидаются к вечеру, а в Луганской мелкий снег будет идти весь день.  

Погода на понедельник

Неделя начнется со слабых дневных морозов по всей Украине, кроме южных регионов. В среднем, термометры покажут -3–6 °С, на Юге — около 0 °С. В западных областях погода в начале недели будет без осадков, на остальной территории страны пройдет снег различной интенсивности. 

Народные приметы 22–23 января

На Филиппов день, 22 января, всегда ждали морозную погоду. Считалось, что тогда урожай яровых будет очень богатым. Если кошка лежала кверху животиком, а вороны и галки ходили по снегу, ожидалось скорое потепление. 23 января и вовсе называли Григорием-летоуказателем. Считалось, что в этот день можно было предсказать погоду на летние месяцы. Ясная и солнечная погода гарантировала жаркое и сухое лето, обильный снегопад — богатый урожай, иней на деревьях — прохладу и дожди с мая по сентябрь.

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