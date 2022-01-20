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«Ощадбанк» сделал важное напоминание жителям ОРДЛО и ВПЛ о пенсиях

  0   0 20.01.2022, 12:31 | Новости, Общество

Как информирует «НБН» со ссылкой на телеканал «Дом», в «Ощадбанке» напомнили жителям временно оккупированного Донбасса и внутренне-перемещенным лицам о том, что им необходимо до первого апреля сделать визит в отделение финансового учреждения, где находится их пенсионное дело, чтобы получить свою банковскую карту для зачисления пенсионных выплат.

В банке отметили, что для получения новой банковской карты, нужно пройти регистрацию в электронной очереди финучреждения. Кроме того, там добавили, что в настоящее время уже все карточки выпущены, и они ждут своих собственников.

Если же пенсионер не может самостоятельно явиться в отделение банка, чтобы получить банковскую карту, он может сделать доверенность на своих детей, или внуков в определенной форме.

В свой черед Светлана Ивенко, являющаяся руководителем филиала Донецкого областного управления «Ощадбанка» заявила:

«Государственный банк, естественно, принимает к выполнению доверенности и иных стран, соответствующие законодательству Украины, Гражданскому кодексу, и которые составлены согласно внутренним нормативам документов Украины».

Напоследок она добавила что, начиная с первого апреля, карточки, у которых закончился срок действия, заблокируются автоматически.

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