Когда в Украине будет новая волна коронавируса? Игорь Кузин озвучил сроки

Об этом сообщает "ВВ" ссылаясь на интервью замглавы Минздрава для ВВС.

Так, по прогнозу главного санитарного врача, новая волна COVID-пандемии может накрыть нашу страну уже с конца января сего года. Свой прогноз Кузин основывает на том, что в этот период станет больше заболевших штаммом "Омикрон":

"Пик ожидаем в феврале, после чего будет спад, который продлиться до апреля".

На уточняющий вопрос о том, действительно ли предстоящая волна будет длиться несколько месяцев, замминистра ответил, что продолжительность и интенсивность этой волны будет зависеть от самых людей:

"Длительность и размах новой волны будет зависеть от того, как люди придерживаются противоэпидемиологических правил и от того, сколько людей будут привиты полным курсом вакцинации или бустерной дозой".

Что касается прогноза по летальным исходам от коронавируса в 2022 году, то Игорь Кузин считает, что вряд ли этот год принесет больше летальных исходов, чем прошлый.

Чиновник добавил, что опять-таки, многое будет зависеть от числа привитых людей, ведь вакцинация помогает защититься от летального исхода.