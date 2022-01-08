Прогноз погоди на Різдво: святкуємо комфортно!

Погода на Рождество в западных регионах

На Западе Украины днем температура воздуха составит от -1 до +2 °С, погода будет облачной, но без осадков. Лишь во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях ранним утром пройдет небольшой снег.

В Карпаты на Рождество, по данным Sinoptik.ua, придут умеренные морозы — до -14 °С в Буковеле и до -8 °С на Драгобрате. Погода при этом будет ясной, осадков не ожидается. Но не забывайте, что на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется третий уровень снеголавинной опасности. Снег слабо закреплен на крутых склонах, и спровоцировать сход лавины может что угодно.

Погода на Севере Украины

На Рождество в Сумской, Черниговской и Житомирской областях температура воздуха будет колебаться от -1 °С до +2 °С. Ночью с 6 на 7 января, по данным Sinoptik.ua, здесь пройдет снег, а в праздничный день ожидается ясная погода.

Погода в южных и восточных областях

В Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях столбики термометров днем поднимутся до +3–4 °С. Утро будет облачным, но ближе к обеду небо прояснится. Осадков не предвидится, поэтому можно смело планировать посещение праздничных локаций и рождественских ярмарок.

Погода в Центре

В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях термометры покажут около 0 °С. В ночь на Рождество возможен небольшой дождь со снегом. В Киеве днем ожидается -2 °С, без осадков, но погода в течение дня будет пасмурной. Тем ярче и сказочнее будет выглядеть праздничная иллюминация на улицах. Выходите гулять всей семьей или с друзьями — наслаждайтесь новогодними каникулами!

Народные приметы на Рождество

Согласно народным приметам, снежное Рождество предвещает щедрый урожай пшеницы, а оттепель — холодную весну. Яркая луна и звезды на небе — к скорым суровым морозам. Впрочем, для наших предков гораздо важнее на Рождество были не погодные знаки, а атмосфера в доме! Они считали, что 7 января ни в коем случае нельзя ссориться, чтобы не спугнуть счастье и удачу в новом году.