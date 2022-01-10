Андрею Шевченко пришлось покинуть тренерскую скамью Дженоа: названа причина

Об этой информации сообщил Racurs.

Но как сообщили в Дженоа после того, как были проведены молекулярные тесты перед предстоящим матчем со Специей, у Шевченко выявлен новый положительный результат теста на коронавирус.

По этой причине он был в срочном порядке изолирован от команды. И не будет присутствовать на тренерской скамье во время игры чемпионата Италии со Специей. Руководителем команды, вместо Шевченко был назначен его ассистент Мауро Тассотти.

Стоит заметить, Шевченко начало 2022 года провёл на самоизоляции, так как в конце декабря сданный им тест на ковид оказался положительным.

Но уже пятого января им был получен отрицательный результат теста. После чего он вернулся к своим тренерским обязанностям.

Теперь Шевченко опять был вынужден отправиться на самоизоляцию. А «Дженоа» будет играть матч без него. Остальные представители команды получили отрицательные тесты на коронавирус.

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