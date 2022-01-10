Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:20

У нас не хуже - Полякова показала, где проводит зимние каникулы

18:07

Карасев сказал, у кого из политиков самый безупречный политический образ: политолог о том, кто вне конкуренции

14:37

Гордон назвал имя «настоящего» президента Украины: журналист объяснил, почему это не Зеленский

14:33

Андрею Шевченко пришлось покинуть тренерскую скамью Дженоа: названа причина

11:20

Стало известно о первом раунде переговоров в Женеве: в Госдепе рассказали подробности

22:32

Стало известно, почему Ельцин своим преемником выбрал именно Путина: кто еще был в числе кандидатов

22:18

Рябков в Женеве заявил, что НАТО «надо собирать манатки»

18:51

В ОРДО начал действовать «указ» Пушилина: что происходит в Горловке

18:24

Путин оконфузился во время рождественского богослужения: Песков попытался оправдать президента перед россиянами

11:13

СМИ Германии озвучили отношение местных жителей к «Северном потоку - 2»

11:23

Прогноз погоди на Різдво: святкуємо комфортно!

08:57

Транзит заблокирован: министр Галущенко рассказал о неутешительных новостях для Украины

22:06

Жители Донецка рассказали, что произошло с главной елкой ОРДО: обнародованы курьезные фото

21:46

Россияне ответили, кого хотят видеть президентом РФ после Путина: названо две фамилии

21:25

Начинается «Нурсултанопад» - в сети показали, что делают протестующие в Казахстане с памятниками Назарбаеву

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Январь 2022    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Андрею Шевченко пришлось покинуть тренерскую скамью Дженоа: названа причина

  0   0 10.01.2022, 14:33 | Новости, Спорт

Об этой информации сообщил Racurs.

Но как сообщили в Дженоа после того, как были проведены молекулярные тесты перед предстоящим матчем со Специей, у Шевченко выявлен новый положительный результат теста на коронавирус.

По этой причине он был в срочном порядке изолирован от команды. И не будет присутствовать на тренерской скамье во время игры чемпионата Италии со Специей. Руководителем команды, вместо Шевченко был назначен его ассистент Мауро Тассотти.

Стоит заметить, Шевченко  начало 2022 года провёл на самоизоляции, так как в конце декабря сданный им тест на ковид оказался положительным.

Но уже пятого января им был получен отрицательный результат теста. После чего он вернулся к своим тренерским обязанностям.

Теперь Шевченко опять был вынужден отправиться на самоизоляцию. А «Дженоа» будет играть матч без него. Остальные представители команды получили отрицательные тесты на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, Стала известна судьба Ильи Глинникова, звезды сериала «Интерны, который «пропал» в Казахстане.

Лента статей

Уроки английского языка - смотрим бесплатно и учимся!

Уроки английского языка - смотрим бесплатно и учимся!

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2022 (64)
Декабрь 2021 (725)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация vestivv@gmail.com