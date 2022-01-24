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КМИС назвал лидера нового президентского рейтинга: украинцы кардинально изменили свое отношение к Зеленскому

  0   0 24.01.2022, 16:47 | Новости, Политика

Как информирует «НБН» со ссылкой на результаты опроса, который проводился по телефону в период с 20 по 21 января, и в котором участие приняли 1205 украинцев из разных регионов страны, подконтрольных Кабмину, лидирует в президентском рейтинге Владимир Зеленский. Но большая часть граждан нашей страны против того, чтобы он шел на второй президентский срок.

Итак, если бы президентские выборы в Украине проходили уже в ближайшее воскресенье, то за Владимира Александровича свои голоса отдали бы 23,5 процента определившихся с выбором респондентов. Примечательно, что следом за Зеленским размещается экс-глава государства Петр Алексеевич Порошенко, за которого проголосовали бы 20,9% опрошенных украинцев.

Следом за Зеленским и Порошенко разместились Юлия Тимошенко, Игорь Смешко, а также Юрий Бойко, набравшие 11,8%, 9,6%, а также 9,3% соответственно.  

Не обошел стороной данный рейтинг и таких политиков, как Олег Ляшко, Виктор Медведчук, а также Олег Тягнибок, которые набрали в опросе 3,4%, 2,6%, а также 1,1% голосов соответственно.

Важно отметить, что большая часть респондентов, принимавших участие в опросе, 62,5 процента, заявили о том, что они не хотят видеть кандидатуру Зеленского на второй президентский срок. При этом за его второй президентский срок свои голоса отдали только тридцать процентов (30,3%) респондентов.

Как известно, источник в телеграм-канале Легитимный ранее сообщал, что украинский олигарх Ринат Ахметов начал активно поддерживать рейтинг Петра Порошенко.

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