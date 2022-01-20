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Кива проклял Зеленского и Порошенко: нардеп сообщил, что недавно произошло в Киеве

  0   0 20.01.2022, 12:10 | Новости, Политика

Об этой информации сообщил Кива в своем Телеграме, передает «НБН».

«В столице Украины, городе-герое, на Троещине станцию скоростного трамвая «Генерала Ватутина» решили переименовать. Назвали ее в честь нацистского преступника обер-лейтенанта СС Романа Шухевича», - написал в начале Кива.

Затем он сказал, будто бы Украину изуродовали с помощью фашизма и гомосексуалистов. После этого он выразил уверенность, что государство должно очиститься от всего вышеупомянутого. Затем же речь пошла внезапно о президенте Украины Владимире Зеленском, нынешнем лидере партии «Европейская Солидарность» Петре Порошенко и градоначальнике Киева Виталии Кличко.

«Зеленский, Кличко, Порошенко являются моральными деградировавшими уродами. Они продали память собственных предков. Ваши фамилии будут прокляты. Их запишу в истории как имена тех, кто предал собственный народ!», - заключил Кива.

Тем временем, Зеленский поставил ультиматум по Порошенко: Береза сообщил, какое указание дал президент.

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