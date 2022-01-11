У Зеленского готовят странный «подарок» украинцам: Устенко объяснил, что будут выдавать людям

Об этой информации сообщило информагентство FoRum

Отмечается, что вышеупомянутые «карточки» будут выдаваться для тех слоев населения, которые являются наиболее уязвимыми с точки зрения экономики. Благодаря такому распоряжению они смогут получать продуктовые наборы или определенный вид товаров без денег.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что такое распоряжение не будет как-то связано с теми событиями, которые были актуальны для СССР. Он объяснил такое распоряжение тем, что в 2022 году Киев может столкнуться с увеличением инфляционного уровня, из-за чего и цены на продукты будут выше не только в Украине, но и во всем мире.

«По этой причине власти Украины должны стать на защиту собственных граждан. В первую очередь речь идет о тех, кто наиболее уязвим. Потому необходимо прорабатывать различные механизмы. Способов защиты немало: первый способ – это система субсидий. Второй – это другая помощь. Но не карточки, которые были в СССР, а затем исчезли в 1950-х. Это будет адресная помощь: что-то вроде субсидий, которые актуальны и сейчас для немалого количества украинцев», - сказал в начале Устенко.

Однако в соцсетях уже успели раскритиковать подобную инициативу. Люди пишут, будто бы Зеленский говорит, что в стране все хорошо, но при этом власти могут дойти до подобного. В этой задумке они увидели что-то вроде абсурда.