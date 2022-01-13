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Макеевка, Енакиево и другие города: в соцсетях сообщают о звуках взрывов и стрельбы на Донбассе

  0   0 13.01.2022, 23:33 | Новости, ООС

Об этом сообщает «НБН».

Российские оккупанты на Донбассе, видимо, устроили военные учения. В социальных сетях сообщают о том, что слышат звуки взрывов и стрельбы на полигонах оккупантов в Харцызске, Енакиево и Макеевке.

В частности, об этом пишет в социальной сети Twitter блогер, который работает под ником «hochu domou v UA». Блогер сообщает, что громкие звуки боевых учений стали слышны во второй половине дня, ближе к вечеру.

«Макеевка, Советский район очень громко. Крыночка громко, очень громко. Енакиево полигон. Харцызск тоже слышно в доме. Полигонят», - пишет блогер.

Кроме того, блогер добавил, что позже аналогичные звуки стали слышны и в Новоазовском районе неподконтрольной Украине Донецкой области.

«В Новоазовском районе тоже нескучно», - добавил он.

 

https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1481641258766323712

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